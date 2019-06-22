Откуда Huawei знал наперёд об американских санкциях: интервью с «человеком изнутри»

Китайскую сторону можно понять — если раскроется, кто он на самом деле, из компании уволят даже не одного человека, а пачку постоянных работников. Но для нас главное — не имена и фамилии, а информированность.

И, конечно, вы имеете полное право рассуждать, что это «проститутки-журналисты сочинили фейк и выдают его за сенсацию» — мы даже не будем удалять такие предположения из комментариев к статье. Просто, если чуть позже вы обнаружите, что информация со слов нашего китайского товарища сбывается, придите снова сюда в комменты и покайтесь.

Интервью получилось длинным, резать и выбрасывать отдельные перлы нам очень не хочется, поэтому материал выйдет в нескольких частях. Это — первая.

Почему Huawei делает вид, что ничего не произошло, и бездействует?

Итак, что Вы хотите узнать?

Вопросов у меня много, но все они сводятся к одному — почему Huawei ведёт себя, как страус, уткнувшийся в песок? Где конкретные действия в ответ на санкции и «удары в спину» от недавних друзей, которые пожимали представителям Huawei руки?

Какие действия вы хотели бы увидеть? «Кузькину мать»? Я Вас разочарую — в Китае дела таким образом уже давно никто не решает.