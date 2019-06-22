Откуда Huawei знал наперёд об американских санкциях: интервью с «человеком изнутри»

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Китайскую сторону можно понять — если раскроется, кто он на самом деле, из компании уволят даже не одного человека, а пачку постоянных работников. Но для нас главное — не имена и фамилии, а информированность.
И, конечно, вы имеете полное право рассуждать, что это «проститутки-журналисты сочинили фейк и выдают его за сенсацию» — мы даже не будем удалять такие предположения из комментариев к статье. Просто, если чуть позже вы обнаружите, что информация со слов нашего китайского товарища сбывается, придите снова сюда в комменты и покайтесь.
Интервью получилось длинным, резать и выбрасывать отдельные перлы нам очень не хочется, поэтому материал выйдет в нескольких частях. Это — первая.
Почему Huawei делает вид, что ничего не произошло, и бездействует?
Итак, что Вы хотите узнать?
Вопросов у меня много, но все они сводятся к одному — почему Huawei ведёт себя, как страус, уткнувшийся в песок? Где конкретные действия в ответ на санкции и «удары в спину» от недавних друзей, которые пожимали представителям Huawei руки?
Какие действия вы хотели бы увидеть? «Кузькину мать»? Я Вас разочарую — в Китае дела таким образом уже давно никто не решает.
Никто не ждёт дополнительного раздувания скандала — люди просто хотят, чтобы представитель Huawei объявил пресс-конференцию, сообщил в микрофон «у нас теперь нет Android и нет процессоров ARM, поэтому вместо Android мы переходим во-он на ту систему, а процессоры у нас теперь будут вот такие». И всё! Почему этого не происходит?
Потому что происходит кое-что гораздо более важное. Во-первых, переговоры продолжаются. И не только с Google, но и с правительством США. До тех пор ни один топ-менеджер Huawei не откроет рта, чтобы не испортить договорённости, которые два государства сейчас пытаются достичь на высшем уровне.
А во-вторых, основатель Huawei Рен Женфей уже давно выступил с заявлением, в котором сказал главное:
- Санкции против Huawei — политизированная инициатива США, обвинения ничем не подкреплены
- США пытаются спровоцировать Китай на агрессивный ответ — это начнёт экономическую «войну всех против всех», от которой не выиграет никто.
Вы правда думаете, что кто-нибудь из компании после этих тезисов вылезет на сцену и начнёт рассказывать, что «на самом деле всё не так, а я гениальный и вот что думаю по этому поводу»? У нас так не принято.
Это всё лирика, за рамками которой всем кажется, что Huawei просто не знает, как быть дальше, и плывёт по течению
Шутите, что ли? Подготовка к санкциям со стороны США в Huawei началась, дай бог памяти, 10 лет назад. А понимание того, что Huawei не нужен американцам живым даже в результате поглощения, пришло ещё в 2003 году. Я вам напомню, что 16 лет назад Huawei пробовал продать себя американской Мотороле за смешные (как для таких компаний) $7.5 млрд. Но американцы сначала заявили, что у них на данный момент нет доступных для такого поглощения средств, а потом им позвонили, откуда надо, и они резко передумали. Зато с этого момента в сторону Huawei полетели первые судебные иски и санкции, которые не прекращаются и по сей день.
От санкций есть прекрасное лекарство — прекратить изображать гордость, признать вину, выплатить штраф и жить дальше. Доказано ZTE
«Жить» — это громко сказано. Я бы предпочёл использовать слово «существовать при смерти».
Только вот дело в том, что США не нужны покаяния Huawei ни в каком виде. И даже мобильники, вокруг которых и происходит основной визг в прессе, им тоже не интересны. Нужно смотреть шире.
Почему США объявили войну Huawei на самом деле?
Это нельзя пощупать в руках или применить для селфи, поэтому никому нет дела, но главная причина войны против Huawei — телеком-рынок в целом и 5G-сети в частности.
Дело в том, что США при всех своих деньгах и концентрации «квалифицированных специалистов» на квадратный метр всё больше и больше отстают в технологиях постройки сотовых сетей и оборудования для них.
Когда-то давным-давно американцы были недостижимо крутыми на телеком-рынке. Компания Александра Белла, одного из изобретателей телефона, Bell System, была огромнейшей. Когда правительство США раздробило её на мелкие компании, чтобы не стать заложником монополистов, из Bell System выродились AT&T и Verizon, крупнейшие сотовые операторы США, а чуть позже оформился и Lucent, потом превратившийся в Alcatel-Lucent. Были ещё в её составе и другие телекомщики — канадский Nortel, например, но они померли, когда сделали ставку на CDMA, а весь мир сделал ставку на GSM-связь.
Дальше-то что? Кому сейчас интересно открывать международную торговую войну только ради того, чтобы какая-то контора продала больше сотовых вышек?
Нет уж, послушайте. В эпоху зарождения сотовой связи и вплоть до 2G включительно США были королями этой технологии, а Китай даже на горизонте не мелькал. Китайские студенты считали высшей честью попасть на стажировку в США и работать на благо американской экономики и американского телекома впоследствии.
В эпоху 3G всех «съел» Qualcomm — у него было в разное время от 40% до 60% патентов на этот тип связи и «шоколадная» жизнь с отчислений в этих патентах. Но уже в 4G-эпоху Qualcomm утратил позиции до 30% патентов, а в грядущем 5G…
…проиграл патентную гонку Huawei?
Именно!
И вот поэтому на Huawei даже не стали подавать по старой американской традиции в суд и заниматься патентным троллингом. Потому что кишка тонка и Huawei сам кого хочешь затроллит. Зато всё решили не рыночными методами — нашептали на ушко политикам о том, что «Родина в опасности!», а те и рады стараться.
То есть, всё-таки взрывоопасный Трамп виноват?
Если завтра Трампа сменит, например, Байден, ничего не изменится — санкции с Huawei просто так никто не снимет.
Потому что США не умеют проигрывать, особенно в технологической гонке.
Сейчас мир стал тесен: развитием сетей занимается совместное предприятие Nokia и Alcatel-Lucent, они конкурируют с Ericsson, из китайских конкурентов сильнейший — Huawei, остальные вне США погоды не делают. А американцев есть только Qualcomm, который «приуныл» и теряет позиции. Свою роль сыграл и тот фактор, что правительство КНР не позволило Квалкомму «стричь» усиленными темпами китайских производителей мобильников. В общем, конфликт назревал давно.
Почему ни США, ни Huawei не собираются отступать?
А почему США просто не могут сказать «да и чёрт с ним! Пусть будут иностранные сети!». Они ведь смирились с тем, что их американский производитель автомобилей Chrysler теперь стал частично итальянским и им командует Fiat?
5G — это не просто сети. Это связь, на которой во многом будет держаться современная цивилизация. Машины с автопилотом, домашняя электроника, медицинское оборудование, системы безопасности дорожного движения, банкоматы, Smart TV, газонокосилки, заводы — всё это будет либо напрямую зависеть, либо сверяться в своей работе с серверами при помощи сетей 5G. И покупать готовую технику для разворачивания этих сетей будут у того, кто выдаст хорошие характеристики по разумной цене. Китайские производители в этом плане вне конкуренции.
Представили себе такую картину? А теперь представьте, сколько патентных отчислений Apple придётся класть в карман Huawei из-за того, что 5G в его нынешнем виде по большей части разработан китайцами? А теперь подумайте, сколько в США предприятий, которые меньше, чем Apple, но всё равно будут использовать 5G? Зависимости от Китая американское правительство боится больше всего, и вот вам результат.
Трамп, конечно, ни разу не инженер, поэтому он считает, что можно сказать: «Интернет, стой! Раз-два!», и уверен, что это сработает. На практике мир сейчас устроен гораздо сложнее, слишком многие компании в разных странах взаимосвязаны, и Трамп уже ощущает последствия того, что он выстрелил себе в ногу.
Вы сейчас рассказываете вещи, подобные российскому телевидению, которое умеет только твердить: «Против нас ввели санкции, и это хорошо — мы ух как крепчаем!». Даже при том, что в реальности так и не скажешь.
Вы смотрите на ситуацию не под тем углом. Проблема в том, что даже публичного нападения на Huawei недостаточно, чтобы компании начали задумываться о том, что они следующие в списки.
Да и память у людей короткая. А я вам напомню, что, когда американцам не понравилось засилье японских микросхем и компьютерных комплектующих, Комиссия по ценным бумагам США провела проверку Toshiba, и проверка оказалась настолько удачной, что японцы выплатили огромный штраф, а потом были вынуждены продать свой завод по производству микросхем памяти.
Или может вам напомнить, как США арестовали на своей территории директора крупнейшей компании Alstom (энергетика и железнодорожный транспорт, Франция)? обвинили французов в сговоре с малазийцами, отправили директора за решётку, а затем накладывали штрафы и санкции до тех пор, пока Alstom не продали… Кому? Правильно! Американской корпорации General Electric!
Мне кажется, что и санкции против Deutsche Bank, когда один из крупнейших банков мира получил штраф от Америки размером в 83% от своей капитализации, а потом чуть не помер, это тоже не случайность.
Вы правда думаете, что после всего этого Huawei сдастся на милость США?
Между прочим, дочь основателя компании, Мэн Ваньчжоу, всё ещё находится под арестом, поэтому я сомневаюсь, что Huawei хватит боевого духа активно сопротивляться Америке при таких «заложниках»
Ну, во-первых, не под арестом, а под подпиской о невыезде. Она живёт у себя дома, с супругом и ребёнком в Канаде, а сфабрикованное против неё дело понемногу рассыпается в руках следствия. Я слышал, у Вас в России тоже периодически случались неуклюжие попытки власти засудить людей по указке сверху.
Если нет резонанса, человека втихую «упаковывают» и отправляют за решётку. В случае с Мэн Ваньчжоу резонанс получился колоссальным, поэтому её невиновность вскоре будет доказана — об этом уже сейчас можно говорить как о свершившемся факте.
Я понял, что «идёт война народная — священная война». И согласен, что без постройки сотовых вышек на территории США как-нибудь прожить можно. Но что вы теперь будете делать без Андроида и даже процессоров для смартфонов?
Я же сказал, что Huawei давно подготовился к этому и дела обстоят гораздо лучше, чем журналисты могут себе представить…
Здесь будет ссылка на вторую часть интервью, как только оно будет готово