Почему США не успокоятся, пока не уничтожат Huawei окончательно — полная хронология событий с 2003 года

У американцев «начали продавать» = «договориться с операторами сотовой связи, чтобы смартфон включали со скидкой в комплект с контрактом на сотовую связь». Потому что в США телефоны покупают не в магазинах, а у операторов – таким образом операторы продают мобильники дёшево, и вы получаете дешёвый смартфон + дорогую сотовую связь. Если покупаете в обычном магазине, получаете дорогой смартфон + дорогую сотовую связь. Выбор очевиден.

Так вот – с выпуском «фирменного гугловского» Nexus 6P китайцы надеялись, что Google приложит усилия и сможет протолкнуть новинку в руки операторам. А там уж пойдут продажи, народ узнает, что Huawei делает хорошие вещи, радостные операторы постучатся к Хуавею с контрактами на новые модели смартфонов, и всё как закрут~

Но не сложилось – Google обещание не сдержал, смартфоны Nexus 6P у операторов не появились, поэтому, когда гугловцы прибежали к Huawei с просьбой «а давайте попробуем ещё раз, но уже со смартфонами Pixel!», китайцы послали его в известном направлении. И решили, что Google – тот ещё козёл и сам виноват в том, что почти все производители отказываются лепить для него смартфоны на заказ.

Только вот Google был не виноват, и Huawei почувствовали это на своей собственной шкуре, когда спустя три года попытались начать продажи смартфонов своими силами, на личных договорённостях с операторами.

В 2018 году Huawei уже входил в тройку крупнейших и популярнейших производителей смартфонов в мире, и американские операторы понимали, что с новым, качественным, но более сговорчивым в распределении прибыли, чем Apple и Samsung, партнёром можно горы свернуть. Да и смартфон был подходящий – Huawei Mate 10 Pro. Он, на минуточку, фотографировал лучше, чем самые крутые на тот момент Samsung Galaxy Note8 и Apple iPhone 8 Plus.

С операторами договорились, подготовили совместную конференцию с речами «наконец-то мы начинаем продавать смартфоны в США! А вот и наши друзья из сотовых операторов скажут, как и по какой цене начнутся продажи!». Но… американские операторы [в последний момент «слились» http://safe.cnews.ru/news/top/2018-01-10_sotovye_operatory_ssha_otkazyvayutsya_prodavat) и сказали «извините, ребята, мы тут чё-то передумали – теперь уже не хотим продавать ваши смартфоны».