Правда о смартфонах Huawei на российской системе «Аврора» — интервью с инсайдером

Это третья, заключительная часть огромного интервью, которое нам согласился дать китайский «имеющий отношение к компании Huawei» инсайдер.

- Первая часть: Откуда Huawei знал наперёд об американских санкциях

- Вторая часть: Как Huawei будет выкручиваться без процессоров и Android

Интервью состоялось в середине июня, поэтому в нём ещё не было информации о том, что в 2019 году Huawei возобновили переговоры с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о выпуске устройств на базе «Авроры». Зато было много всего интересно о более ранних этапах сотрудничества.

Смартфоны на «Авроре» действительно скоро появятся. Но не факт, что это будут смартфоны Huawei

Раз уж мы заговорили о партнёрстве — правда ли, что Huawei собирается выпускать смартфоны на российской операционной системе «Аврора»?

Меня очень веселит наблюдать за сообщениями в российских СМИ об этом — сначала кто-то написал, что «Аврора» появится на смартфонах Huawei как бы между прочим, потом эту информацию опровергли, потом снова написали, будто российская система заменит Андроид на время санкций. Самое смешное, что за все эти три волны новостей никто не написал правды. А на самом деле всё сложнее и скучнее:

В действительности же российское правительство созвало основных производителей смартфонов на совещание за закрытыми дверями ещё во второй половине 2018 года. Кроме Huawei на нём присутствовал и Samsung, и другие крупные вендоры.