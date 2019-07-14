Правда о смартфонах Huawei на российской системе «Аврора» — интервью с инсайдером

Оглавление
Это третья, заключительная часть огромного интервью, которое нам согласился дать китайский «имеющий отношение к компании Huawei» инсайдер.
- Первая часть: Откуда Huawei знал наперёд об американских санкциях
- Вторая часть: Как Huawei будет выкручиваться без процессоров и Android
Интервью состоялось в середине июня, поэтому в нём ещё не было информации о том, что в 2019 году Huawei возобновили переговоры с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о выпуске устройств на базе «Авроры». Зато было много всего интересно о более ранних этапах сотрудничества.
Смартфоны на «Авроре» действительно скоро появятся. Но не факт, что это будут смартфоны Huawei
Раз уж мы заговорили о партнёрстве — правда ли, что Huawei собирается выпускать смартфоны на российской операционной системе «Аврора»?
Меня очень веселит наблюдать за сообщениями в российских СМИ об этом — сначала кто-то написал, что «Аврора» появится на смартфонах Huawei как бы между прочим, потом эту информацию опровергли, потом снова написали, будто российская система заменит Андроид на время санкций. Самое смешное, что за все эти три волны новостей никто не написал правды. А на самом деле всё сложнее и скучнее:
В действительности же российское правительство созвало основных производителей смартфонов на совещание за закрытыми дверями ещё во второй половине 2018 года. Кроме Huawei на нём присутствовал и Samsung, и другие крупные вендоры.
Российские чиновники выступили с речью в духе: «Дамы и господа, мы хотим начать производство смартфонов и планшетов на российской системе “Аврора” и ищем партнёра, который сможет выпускать нужное нам количество устройств с заданными характеристиками. Что вы за это хотите взамен?».
Производителей в зале было много, но ни один, я подчёркиваю, ни один из них не ответил: «Нет, нам это точно не интересно, не хотим связываться ни с какой «Авророй».
Точнее, один всё же был — Apple, но они не в счёт. Потому что никто всерьёз не верил, что Apple пойдёт на сотрудничество. Я думаю, их позвали скорее из вежливости, чтобы у Эппла не сложилось впечатления, будто российское правительство принципиально не позвало на переговоры американского производителя.
Это Вы так тонко намекаете, что все взяли и согласились?
Нет, конечно. По итогам совещания производители подписали документы о неразглашении, а чуть позже им отправили актуальную версию системы «Аврора» для ознакомления.
Штатные разработчики компаний изучали систему, оценивали, сколько в неё нужно вложить, чтобы приблизить её по функциям к Android и заставить её нормально работать на смартфонах и планшетах. Затем консультировались с разработчиками из «Ростелекома» (которому принадлежит «Аврора», — прим. ред.) о том, что запланировано внести в систему в ближайшее время, и насколько сложно будет добавить функции, которых в ней, по мнению, Huawei, не хватает. По итогам этой экспертизы производители отправляли вердикт — список затрат и условия сотрудничества. Причём даже не «Ростелекому», а представителям из правительства РФ.
Судя по шумихе в СМИ, условия Huawei российских чиновников очень обрадовали?
Необходимую сумму для доработки «Авроры» я Вам сейчас озвучивать не буду. Отчасти потому, потому что это коммерческая тайна и конкуренты не должны знать цифру, чтобы не начать «демпинговать». Да и с тех пор программисты «Ростелекома» улучшали «Аврору» самостоятельно и сейчас сумма затрат будет уже другой.
А общие условия — пожалуйста:
- Заранее оговорить сроки выпуска, характеристики и количество экземпляров каждой модели планшетов или смартфонов на «Авроре», чтобы Huawei мог оценить, будет ли эта затея выгодной для компании.
- Если устройства на базе «Авроры» будут выпущены, хорошо бы им нести на себе логотип Huawei. Потому что такие смартфоны и планшеты, Цкак Вы могли догадаться, согласно госзаказу предполагается поставлять в библиотеки, школы, больницы, на всякие рецепшны, в общественный транспорт, сотрудникам ДПС, пограничникам, депутатам Госдумы… практически повсеместно! Если Huawei начнёт «светиться» везде, китайская сторона будет очень довольна.
- Преференции на импорт продукции Huawei в Россию. Сейчас процедуры на этапе ввоза гаджетов серьёзно увеличивают конечную цену смартфонов и ноутбуков в сравнении с китайской. Если благодаря сотрудничеству с правительством найдётся способ свести этот фактор к минимуму, это будет успех!
Зачем россиянам смартфоны на российской системе, если граждане РФ не доверяют российскому правительству?
А Вас не смущает, что россияне будут недолюбливать устройства на «Авроре» (с логотипом Huawei, что ударит по вам ещё сильнее) и брезговать ими пользоваться?
Не понимаю претензий — камеры, аккумуляторы, экраны и процессоры у Huawei качественные, это не нужно доказывать в отдельном порядке. «Аврора» тоже архитектурно хороша ещё с тех пор, как она называлась Maemo/Meego и была разработкой Nokia.
Да, с тех пор много воды утекло и некоторые вещи нужно довести до ума, чтобы они работали как в современных устройствах, но это не критически сложно, и можно достичь результата уровня Android, на который сейчас все богу молятся.
Похоже, и правда не понимаете. Объясню проще: в России опасаются использовать устройства, спроектированные русскими фирмами. Особенно окологосударственными. Потому что никому не нужны гаджеты-шпионы с постоянным доступом к интернету в квартирах или, тем более, карманах
За психологической консультацией обращайтесь куда-нибудь в другое место. Huawei не будет поднимать патриотизм россиян и не потратит на это ни копейки, а будет заниматься только выпуском хороших смартфонов, планшетов и ноутбуков.
Если договорённости с российским правительством будут достигнуты, устройства Huawei на «Авроре» выйдут. Если договориться не получится — не выйдут.
Когда-то китайские смартфоны тоже были поводом для анекдотов даже среди китайцев, но ситуация, как видите, изменилась. Причём престиж китайской техники поднимали практически с нуля. Нет ничего невозможного.
И каких договорённостей вы в итоге достигли после встречи в 2018 году?
Никаких. Российское правительство ответило: «Спасибо, мы подумаем», на этом контакты прекратились. Возможно, договорённость всё же была достигнута, но не с Huawei, а другим производителем (как оказалось спустя месяц, контакты Huawei с правительством возобновились — прим. ред.).
Если смартфоны будут принудительно впаривать с госучреждения, то можно обойтись, конечно, и без престижа. Но будут ли модели на «Авроре» продавать в обычных магазинах?
Я считаю, что Россия — достаточно большая и развитая страна, чтобы замахнуться на национальную операционную систему и устройства на её базе. У России, при её масштабах, нет никаких альтернатив, кроме как укреплять свою независимость. А вот розничные продажи таких устройств будут зависеть от российского правительства и, наверное, даже Путина.
Каким образом? Путин должен сделать обзор смартфонов на «Авроре» с указанием недостатков, чтобы Huawei провёл работу над ошибками и начал продажи?
Нет, для розничных продаж Huawei нужно не это, а другие вещи:
Решить проблему недоверия покупателей и провести правильную рекламную кампанию таких устройств. Не собираюсь сейчас выполнять работу за рекламщиков, но мне кажется, что логотип «Ростелеком» на мобильниках и в рекламных роликах будет вызывать реакцию отторжения у покупателей. Разумнее было бы рекламировать «Аврору», как последнюю систему для смартфонов «той самой» Nokia, чем она и является де-факто. И никакого впаривания «государственности» или «национальных проектов»!
Позволить инженерам Huawei указывать российским программистам (из «Ростелекома», которые разрабатывают систему сейчас), что и как в ней нужно изменить. Хуавею уже не нужно доказывать, что его оболочки и варианты систем работают хорошо, а вот художественная самодеятельность российских программистов вместо нормального кода прошивки никому не нужна. Пусть этим занимаются в кружках юных разработчиков, а не для реальных крупносерийных смартфонов.
Проследить (по указанию Путина или его доверенного окружения), чтобы от этапа проектирования до попадания смартфонов на прилавки обошлось без воровства или «накруток» цены на ровном месте. Нам, китайцам, совать нос во всю цепочку поставщиков и магазинов, конечно, не позволят, но тогда уж будьте добры, проконтролируйте, чтобы недорогие (на этапе поставок от Huawei) смартфоны не начали стоить чёрт знает во сколько раз дороже изначально оговоренной рекомендуемой цены для покупателей.
Почему китайцев не напрягают государственная цензура и слежка
Мы не договорили о слежке и цензуре со стороны государства по отношению к пользователям смартфонов с «Авророй». Что нужно делать правительству, более-менее понятно — впаривать смартфоны любыми рекламными способами. А что посоветуете покупателям? Расслабиться и получать удовольствие?
Вы хотите получить удобный для насмешек односложный ответ? Тогда да — расслабиться.
Меня всегда удивляло, почему русские всё время страдают какой-то манией преследования или борются за невмешательство правительства в интернет при том, что вмешательством занимаются все страны — только одни делают это явно, а другие не афишируют свои намерения.
Не говоря уже о частных компаниях. Почему-то никого не волнует то, сколько информации о вас собирает Google, у которого в использовании личных данных пользователей, в отличие от государства и его идей о нац.безопасности, вообще бесконечный простор для злоупотреблений.
Уж не китайцу бы говорить о злоупотреблениях! Ваше чиновники заблокировали Google к чертям только потому, что в поиске можно было найти настоящие (не фейк-ньюс) факты об истории Китая.
Вообще-то не заблокировали, а «не достигли соглашения с компанией» 20 лет назад. Google тогда наплевал на законные просьбы китайского правительства. Некоторые государственные требования были логичными, некоторые не очень. Но, если бы он выполнил хотя бы часть из них, правительство пошло бы навстречу и Google мог бы продолжить работать в нашей стране в обычном режиме.
Например, правительство Китая просило расположить серверы с хранением персональных данных в Китае. Между прочим, сейчас этого требуют все. Не только Россия — и Евросоюз, и США тоже. Например, Amazon в Европе хранит все данные о пользователях и даже не пробовал возражать. А на Китай, значит, можно не обращать внимания — кто они вообще такие, эти китайцы, чтобы о чём-то просить, ведь правда?
И да, китайское правительство попросило ограничить доступ к чувствительной информации — мы, знаете ли, делом заняты, зарабатываем деньги, строим нормальную жизнь. Нам нафиг не нужны гражданские войны на почве идеологии или религии, либо давно протухших конфликтов, когда давным-давно кто-то, кого уже нет в живых, был не прав, и что-то в связи с этим натворил.
Но нет, Google сказал «вы нам не указ! Блокируйте, если силёнок хватит!». При этом не ушёл из Китая, а наплодил серверов в Гонконге, у которого есть независимая сеть. Чтобы Китай в попытках блокировок враждебно настроенной компании нагадил сам себе и сломал работу магистральных каналов. После такой наглости правительство Китая нашло на него управу и заблокировало наглухо. И с тех пор, знаете ли, с переговорами уже как-то не задалось.
Но Google по-прежнему работает в Гонконге и на Тайване?
И в Макао тоже. Но мы работаем над этим.
Все почему-то хотят, чтобы Китай покаялся по факту того, что Google не работает на территории КНР. А невиновность самого Гугла, конечно же, не подлежит сомнению, и ему никто вопросы не задаёт.
Да, мы тоже страдаем из-за таких реалий. Нам очень не хватает YouTube, мы бы с удовольствием использовали Google Maps. Но закон есть закон.
И последний вопрос: зачем Вы мне выдали столько информации? В чём Ваш интерес?
Вы знаете, очень-очень утомили ежедневные «похороны» Хуавея в СМИ и, тем более, в отзывах к смартфонам в интернет-магазинах.
Да, у Huawei было много проблем, но все они решаемы, а многие уже решены. Но паникеры в интернете продолжают нести чушь, и даже технические СМИ плохо информированы, на что я не раз Вам указывал за время нашего разговора.
Люди вольны сами решать, оставаться им с Huawei, или сменить любимого производителя смартфонов. Главное, чтобы они делали выбор, основываясь на фактическом положении вещей информации, а не взаимоисключающей информации в заголовках ежедневных новостей.
В какое место пойти тем, кто считает интервью подделкой
Все обличители в жанрах...
- Никакого интервью не было, журналисты-проститутки из Ferra сами всё придумали! (я даже рисковал репутацией, потому что на интервью клялся в отсутствии диктофона, и выкладывал аудиозапись с изменёнными голосами в комментариях к предыдущим частям. Тем самым подставился, потому что обещал китайцу, что не буду записывать его голос, а напишу статью по памяти. Но обвинители проигнорировали даже это перешли к следующему пункту).
- Ваш китаец — не тот самый китаец! Вы сочинили текст, потом нашли китайца и дали ему зачитать это на диктофон! (ступайте лесом, конспирологи хреновы. С такими сложностями я бы скорее предпочёл банить всех недовольных комментаторов и делать рожу кирпичом, как это делают все коллеги в таких случаях. И практика показывает, что правильно делают).
- Китайцы так не говорят! (для слабоумных объясняю, что «уникальный пользовательский опыт» и прочую маркетинговую чушь я перевёл с английского казённого на российский человеческий язык, в том числе и шутки-присказки)
...здесь не нужны. Поэтому ступайте, добры молодцы, лесом, и не возвращайтесь. Если совсем невтерпёж, пользуйтесь своими бложиками и рассказывайте там, какие мы фейк-ньюс и козлы. А здесь с вами больше никто не будет нянчиться и умолять вас поверить в написанное.
Остальным огромное спасибо за внимание и доверие.