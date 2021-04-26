Производитель процессоров TSMC впервые построит водоочистную станцию для своих нужд

TSMC намерена построить собственную станцию по очистке сточных вод. Она будет обслуживать только интересы производителя чипов. Строительство подобного объекта с такими задачами станет прецедентом в индустрии.

Впрочем, появление водоочистной станции у TSMC не поможет решить текущий дефицит чипов. Объект начнёт полноценно работать только к 2024 году, то есть это задел на будущее. В ограниченном объёме станция начнёт функционировать уже к конце 2021 года.

Ранее TSMC был вынужден заказать более 100 танкеров с водой для своих заводов. Вода играет большую роль в изготовлении продукции.