Наука и технологии
Сегодня в 13:43
Производитель процессоров TSMC впервые построит водоочистную станцию для своих нужд
Сейчас на Тайване засуха, и она показала зависимость TSMC от воды
На Тайване случилась сильнейшая за долгие годы засуха. Из-за этого воды стало не хватать не только фермерам, но и производителям чипов. На фоне этого появились слухи, что крупнейшая компания TSMC перенесёт производство в Китай. Теперь же СМИ пишут, что производитель процессоров нашёл другой способ решения проблемы.
TSMC намерена построить собственную станцию по очистке сточных вод. Она будет обслуживать только интересы производителя чипов. Строительство подобного объекта с такими задачами станет прецедентом в индустрии.
Впрочем, появление водоочистной станции у TSMC не поможет решить текущий дефицит чипов. Объект начнёт полноценно работать только к 2024 году, то есть это задел на будущее. В ограниченном объёме станция начнёт функционировать уже к конце 2021 года.
Ранее TSMC был вынужден заказать более 100 танкеров с водой для своих заводов. Вода играет большую роль в изготовлении продукции.