Производитель смарт-часов предлагает вам пописать на его новейшее устройствоU-Scan: домашний "анализатор мочи", который можно вставить в унитаз

U-Scan состоит из двух частей: считывающего устройства и сменного картриджа. Считывающее устройство - это та часть, на которую вы мочитесь, а вот картридж находится внутри. Он оснащен тепловым датчиком, позволяющим отличить мочу от туалетной воды, а также “низкоэнергетическим радаром”, который определяет, кто мочится.

Как только считывающее устройство обнаруживает, что вы мочитесь, оно использует микрофлюидную схему для взятия небольшого образца. Оставшаяся часть затем выбрасывается, и все устройство "очищается", когда вы смываете воду.

Согласно описанию продукта, в комплект также входит пара перчаток и чистящее средство (картриджи менять все еще нужно).

U-Scan фокусируется на двух вариантах использования: репродуктивное здоровье и питание. Устройство измеряет LH, уровень pH и уровень гидратации с помощью удельного веса мочи. Отслеживание уровня LH может помочь определить, в какой части менструального цикла находится девушка, а также определить окно овуляции. Withings утверждает, что уровень pH поможет понять едите ли достаточно овощей или белка, например.После завершения тестов результаты отправляются по Wi-Fi в приложение Withings. Каждый картридж вмещает около 100 тестов и рассчитан примерно на три месяца.