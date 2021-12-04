Производитель Snapdragon создаст компьютер в формате кредитной карты

На плате будут располагаться все базовые элементы. Это позволит сделать портативный ПК, который буквально можно носить в кошельке.

Такая концепция не нова. Ещё в 2017 году Intel представила аналогичную идею, но через два года отказалась от неё.

Qualcomm теперь работает над очень похожим решением, за исключением того, что сердцем таких карт будут SoC на базе архитектуры Arm. Карта Qompute также будет включать в себя материнскую плату, оперативную память и флеш-память. Компьютеры Qualcomm также могут быть значительно меньше, чем Intel Compute Card.

Напомним, недавно Qualcomm представила свою топовую платформу для флагманских смартфонов 2022 года — Snapdragon 8 Gen 1.