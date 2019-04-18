Производитель YotaPhone обанкротился

Иск о банкротстве подала сингапурская компания Hi-P Electronics, которая ранее была поставщиком дисплеев для первых устройств Yota Phone. Оказалось, Yota задолжала сингапурцам $1 миллион.

Скандал между компаниями длится уже давно: Hi-P Electronics обвиняла производителя в невыполнении обязательств по минимальному заказу комплектующих. Несмотря на то, что Yota Devices уже выплатила сингапурской компании $17 миллионов в рамках мирового соглашения, у той всё ещё остались претензии.

Напомним, прототип смартфона Yota Phone впервые представили в 2010 году. Его разработкой занялась российская телекоммуникационная компания «Скартел», известная под брендом Yota. В 2013 году официальным производителем смартфона стала отдельная компания Yota Devices. В 2016 году управление Yota Devices отошло к китайскому инвестору.