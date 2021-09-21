Производитель зенитных ракет выпустит гражданский автомобиль на газу и электричестве

Наука и технологии
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Производитель зенитных ракет выпустит гражданский автомобиль на газу и электричествеБудет развивать скорость до 180 километров в час
Стало известно, что российский концерн, выпускающий вооружения для противовоздушной обороны и противоракетной обороны, «Алмаз-Антей» работает над гибридным автомобилем с рабочим названием E-NEVA. Он будет использовать водород и электроэнергию в качестве топлива.
Что интересно, автомобиль будет предназначен для гражданского использования. Название новинки включает «Е» — сокращение от electric, и «NEVA» — название главной реки Санкт-Петербурга.
Автомобиль выйдет в двух комплектациях топливной системы. Первая — это газовый автомобиль с электропередачей. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей ёмкостью 70 кВт. Оба варианта смогут разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунды. Их максимальная скорость составит 180 км/ч.
Преимущество электромобиля в том, что водород обеспечивает больший пробег и меньшие выбросы углекислого газа.