Производитель зенитных ракет выпустит гражданский автомобиль на газу и электричестве

Что интересно, автомобиль будет предназначен для гражданского использования. Название новинки включает «Е» — сокращение от electric, и «NEVA» — название главной реки Санкт-Петербурга.

Автомобиль выйдет в двух комплектациях топливной системы. Первая — это газовый автомобиль с электропередачей. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей ёмкостью 70 кВт. Оба варианта смогут разогнаться до 100 км/ч за 8,5 секунды. Их максимальная скорость составит 180 км/ч.

Преимущество электромобиля в том, что водород обеспечивает больший пробег и меньшие выбросы углекислого газа.