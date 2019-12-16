Производителей смартфонов обвинили в смерти детей в Африке

Кобальт добывается детьми в чрезвычайно опасных условиях. А получают они за это один или два доллара в день. Ранее стало известно, что некоторые из этих детей не старше четырёх лет. Однако в основном на добыче работают ребята школьного возраста.

Истцы утверждают, что компании, против которых они подали заявление, потворствовали и пособничали добыче кобальта в небезопасных условиях, из-за которых некоторые дети погибли или пострадали. Истцы хотят добиться того, чтобы пострадавшим оказали помощь на основании действующих законов.

«Это начало конца для безнаказанности тех, кто получает экономическую выгоду от детского труда в добывающей индустрии в Конго», — говорят защитники детей.