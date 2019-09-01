Производители дронов вымирают из-за низкого спроса

Издание пишет, что в прошлом году начали закрываться даже крупнейшие стартапы-производители дронов. А в них ранее инвестировали миллионы долларов. Причиной тому стало расхождение ожиданий с реальностью. Оказалось, что рынку беспилотников нужно больше времени для созревания.

Однако в начале 2010-х это не казалось очевидным. Как грибы после дождя росли многочисленные стартапы: дроны планировали использовать и в доставке посылок, и в сельском хозяйстве. Да и сейчас никто не отрицает их практической важности и пользы. Но энтузиазм игроков рынка, который наблюдался на старте, сегодня начал угасать.