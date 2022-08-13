Производители лекарств и больницы соберут базу данных ДНК жителей Нью-Йорка

Целью является поиск методов лечения различных заболеваний - от шизофрении до болезни почек, но усилия по сбору генетической информации о многих пациентах, собранной во время обычного забора крови, могут также вызвать озабоченность по поводу конфиденциальности.

Данные будут анонимными, и в Маунт-Синай заявили, что не собираются передавать их никому, кроме исследователей. Однако стоит вспомнить, что потребительские или генеалогические базы данных с генетической информацией, такие как Ancestry.com и GEDmatch, использовались детективами в поисках генетических улик, которые могли бы помочь им раскрыть старые преступления.

Помимо поисков следующего революционного лекарства, исследователи надеются, что эта база данных, в сочетании с медицинскими картами пациентов, позволит получить новое представление о том, как взаимодействие генетических и социально-экономических факторов - таких как бедность или загрязнение воздуха - может влиять на здоровье людей.

Система здравоохранения надеется в конечном итоге собрать базу данных генетических последовательностей 1 миллиона пациентов, что означает включение в нее примерно каждого десятого жителя Нью-Йорка.