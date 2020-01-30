Производители перенесли «гифки» в реальную жизнь

Коллекция предназначена для Дня святого Валентина. Для каждой рамки настроена своя картинка с анимацией, и поменять её невозможно. То есть «гифка» на полке будет воспроизводиться бесконечно (ну, до тех пор, пока не сломается или её не выкинут).

У рамок не предусмотрены кнопки и вообще какие-либо элементы управления. Включается она автоматически при подключении к электрической сети. По сути, эти устройства являются сувенирами или, как говорят сами производители, предметами коллекционирования.

Рамка с «гифкой» оценена в $49 (чуть больше 3000 рублей).