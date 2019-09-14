Производители планируют перестать заряжать электрокары с помощью розеток

Систему испытывают на гибридном автомобиле Toyota Prius. Его капот, крыша и крышка багажника уже оборудованы солнечными панелями. Авторы проекта заявляют, что такие батареи эффективнее обычных на 34%. Номинальная выходная мощность новинок равна примерно 860 Вт, что в 4,8 раза выше, чем у серийного автомобиля Toyota Prius PHV с солнечной батареей.

Специалисты утверждают, что за день на солнце электрокар способен запасать энергию, которую хватит на 56 километров езды. Этого вполне достаточно среднему американцу.

Тем не менее, авторы проекта признают, что переносить результаты испытаний прототипа на реальные условия эксплуатации нельзя. Ведь в настоящей жизни может случиться, например, плохая погода. Тогда солнечные панели становятся бесполезными. Кроме того, они пока слишком тяжёлые и большие.