Производители предложили изготавливать бумажные бутылки для пива

По внешнему виду бутылки белые и непрозрачные, формой похожи на обычные стеклянные. На них даже выбиты слоган бренда и подпись основателя компании.

Бутылки изготовлены из натуральных материалов — древесины. Тару можно перерабатывать. Различия прототипов заключается в том, из какого материала сделано покрытие внутренней поверхности. У одной бутылки — из полиэтилентерефталата, а у другой — из полиэтилен-фураноата. Данные материалы нужны для удержания пива внутри.

Представители Carlsberg сообщают, что продолжат работы над упаковками в поисках оптимальной. Массовых продаж пива в бумажных бутылках компания пока не планирует.