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Производители предложили изготавливать бумажные бутылки для пива
Всё во имя защиты природы
Пивоваренная компания Carlsberg Group показала два прототипа бумажных бутылок для пива. Они быстро разлагаются в природе, поэтому наносят ей меньший ущерб, чем стеклянная тара.
По внешнему виду бутылки белые и непрозрачные, формой похожи на обычные стеклянные. На них даже выбиты слоган бренда и подпись основателя компании.
Бутылки изготовлены из натуральных материалов — древесины. Тару можно перерабатывать. Различия прототипов заключается в том, из какого материала сделано покрытие внутренней поверхности. У одной бутылки — из полиэтилентерефталата, а у другой — из полиэтилен-фураноата. Данные материалы нужны для удержания пива внутри.
Представители Carlsberg сообщают, что продолжат работы над упаковками в поисках оптимальной. Массовых продаж пива в бумажных бутылках компания пока не планирует.
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