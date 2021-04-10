Производители процессоров начали отбирать воду у фермеров

Журналисты пишут, что на Тайване находится более 90% передовых производств полупроводниковых компонентов. За год они потребляют десятки миллионов тонн воды. В условиях засухи воды для производства не хватает. TSMC даже пошла на повторное использование около 86% очищенной технической воды, но и этого мало.

Сельское хозяйство Тайваня тем временем тратит более 70% водных ресурсов острова. Именно поэтому власти пошли на такие меры, как перенаправление воды от фермеров к производителям чипов. Власти считают, что эта временная мера необходима, иначе случатся большие убытки.

Сообщается, что тайваньское агентство водных ресурсов уже перестало орошать более чем 183 000 акров сельскохозяйственных угодий.