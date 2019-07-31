Производители секс-игрушек взбунтовались против Facebook

Правила Facebook позволяют рекламировать на площадке средства для планирования семьи и контрацепции (например, лекарства от эректильной дисфункции), но запрещают объявления о секс-игрушках. Unbound и Dame уверяют, что о секс-игрушках только для женщин и представителей ЛГБТ. Кроме того, соцсеть требует, чтобы в рекламе контрацептивов не делали акцент на сексуальное удовольствие. Видеть её может только аудитория 18+. Протестующие компании уверены, что это проявления сексизма.

Акция протеста состоялась сегодня у штаб-квартиры Facebook в Нью-Йорке. Сегодня — потому, что это Национальный день оргазмов. Главный лозунг акции: «Все оргазмы равны». Представители компаний заявляют, что Facebook должен понимать: «секс — это в первую очередь удовольствие, а не просто функционирование».

Представитель Facebook отметил, что компания готова прислушаться к требованиям и обсудить их.

Фото: Business Insider