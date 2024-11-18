Производствам виски нашли новое применение: источник возобновляемой энергии

Опубликовано 18 ноября 2024, 20:151 мин.
Производствам виски нашли новое применение: источник возобновляемой энергииБезотходное производство
Исследователи из Кентукки разработали способ переработки отходов производства бурбона в возобновляемую энергию. Вискикурни производят побочный продукт — зерновую барду, питательное вещество, остающееся после ферментации. Обычно барда используется для кормления скота, но из-за сокращения поголовья в стране, достигшего минимума с 1951 года, этот вариант становится менее жизнеспособным.
Команда из Института Джеймса Бима по изучению спиртовых напитков исследовала возможность превращения барды в метан с помощью анаэробных бактерий. Результаты показали, что зерновые смеси с высоким содержанием кукурузы дают больше метана, а смеси с рожью — меньше. Метан, как более чистое топливо, может использоваться для работы вискикурен, обогрева домов и выработки электроэнергии.
Этот процесс не только снижает экологическую нагрузку от отходов производства бурбона, но и создает экономику замкнутого цикла.