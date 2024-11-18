Производствам виски нашли новое применение: источник возобновляемой энергии

Команда из Института Джеймса Бима по изучению спиртовых напитков исследовала возможность превращения барды в метан с помощью анаэробных бактерий. Результаты показали, что зерновые смеси с высоким содержанием кукурузы дают больше метана, а смеси с рожью — меньше. Метан, как более чистое топливо, может использоваться для работы вискикурен, обогрева домов и выработки электроэнергии.

Этот процесс не только снижает экологическую нагрузку от отходов производства бурбона, но и создает экономику замкнутого цикла.