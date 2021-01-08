Производство автомобилей сократится из-за дефицита электроники

Производитель Mercedes-Benz компания Daimler заявила, что на неё негативно повлияли проблемы с поставками. Honda недавно сообщила, что ей пришлось сократить производство автомобилей на одном из заводов в Японии. Nissan была вынуждена скорректировать производство хэтчбеков Note.

Volkswagen (VW) тоже заявила, что изменит планы по производству на первый квартал 2021 года из-за дефицита чипов.

Дело в том, что поставщики полупроводниковых изделий оказались не готовы к тому, что спрос на автомобили начнёт быстро восстанавливаться. Из-за этого мощности контрактных производителей были заняты другой продукцией.