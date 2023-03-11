Производство чипов в Китае под угрозой: США продолжат накладывать санкции

По словам людей, знакомых с ситуацией и поделившихся этой информацией с Bloomberg, правительство уже ознакомило американские компании с планом и сообщило им, что ожидает объявления новых ограничений в следующем месяце.

Новые правила могут удвоить число машин, требующих специальных лицензий на экспорт, что создаст новые препятствия для китайских (и не только) производителей оборудования.

Источники отметили, что с последними “нововведениями” власти США планируют координировать действия с правительствами Нидерландов и Японии. Штаты не будут смягчать свои планы, если другие страны примут более слабые ограничения.