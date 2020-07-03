Производство iPhone в Индии приостановилось из-за вооружённого конфликта страны с Китаем

Как пишут СМИ, компоненты для сборки устройств Apple были задержаны на индийской таможне. Эта ситуация привела к нарушению работы заводов подрядчика Apple — Foxconn. Впрочем пострадал не он один. Другие иностранные компании тоже пожаловались на задержки поставок.

Отмечается, что индийские таможенники вручную проверяют все поставки из Китая. В результате сотни сотрудников Foxconn временно остались без работы на этой неделе. Однако издание 9to5mac недавно добавило, индийские власти всё же рассматривают возможность освободить такие компании как Apple от проверок.

Журналисты полагают, что изначально такой шаг стал актом мести со стороны Индии. Ранее власти страны запретили 59 китайских приложений, в том числе TikTok. Кроме того, недавно Индия предложила ввести санкции против Huawei, чтобы преподать урок Китаю за погибших во время стычки 20 индийских военных.