Производство пива известных марок остановили из-за хакерской атаки

В Molson Coors признали, что из-за экстренной ситуации может случиться задержка или нарушение части бизнеса компании. Пострадать могут пивоваренные операции, производство и отгрузка.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для вымогательства денег. Molson Coors запретила своим сотрудникам что-либо делать с компьютерами. Некоторые производственные системы остановили, чтобы восстановить устройства, управляющие промышленными процессами. Для восстановления систем также привлекли ведущих специалистов в области кибербезопасности. Насколько серьёзным для поставок пива окажется инцидент, пока неясно.