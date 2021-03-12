Наука и технологии
Сегодня в 17:09
Производство пива известных марок остановили из-за хакерской атаки
Хакеры использовали вымогательское ПО
Компания Molson Coors, которая производит пиво таких марок, как Coors, Miller, Molson, Bergenbier, Staropramen и Redd’s, рассказала, что на её компьютерную систему совершили кибератаку. В итоге компании пришлось приостановить производство на некоторых предприятиях.
В Molson Coors признали, что из-за экстренной ситуации может случиться задержка или нарушение части бизнеса компании. Пострадать могут пивоваренные операции, производство и отгрузка.
Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение для вымогательства денег. Molson Coors запретила своим сотрудникам что-либо делать с компьютерами. Некоторые производственные системы остановили, чтобы восстановить устройства, управляющие промышленными процессами. Для восстановления систем также привлекли ведущих специалистов в области кибербезопасности. Насколько серьёзным для поставок пива окажется инцидент, пока неясно.