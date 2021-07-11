Прокат одежды оказался вреднее для природы, чем её утилизация

Наука и технологии
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Прокат одежды оказался вреднее для природы, чем её утилизацияЛюди перевозят друг другу одежду и это плохо
Сейчас многие говорят о вреде, который приносит природе индустрия одежды. Из-за этого стали активнее предлагаться услуги по аренде вещей. Как выяснили учёные, это не решение проблемы.
Новое исследование показывает, что арендовать одежду для природы даже хуже, чем просто выбросить её. Авторы работы оценили различные сценарии «жизни» вещей — их переработку, перепродажу и сдачу в прокат. Как оказалось, последнее приносит больше вреда окружающей среде. Всё потому, что при аренде одежду перевозят от клиента к клиенту, а во время перевозки в воздух выбрасываются вредные вещества. Кроме того, такие вещи чаще чистят с использованием химических средств, что тоже не благо.
Наиболее экологичный способ обращения с одеждой — носить её как можно дольше, прежде чем выбросить. Однако в последнее время наблюдается лишь обратное: люди носят одни и те же вещи всё меньшее количество раз.