Прокат одежды оказался вреднее для природы, чем её утилизация

Новое исследование показывает, что арендовать одежду для природы даже хуже, чем просто выбросить её. Авторы работы оценили различные сценарии «жизни» вещей — их переработку, перепродажу и сдачу в прокат. Как оказалось, последнее приносит больше вреда окружающей среде. Всё потому, что при аренде одежду перевозят от клиента к клиенту, а во время перевозки в воздух выбрасываются вредные вещества. Кроме того, такие вещи чаще чистят с использованием химических средств, что тоже не благо.

Наиболее экологичный способ обращения с одеждой — носить её как можно дольше, прежде чем выбросить. Однако в последнее время наблюдается лишь обратное: люди носят одни и те же вещи всё меньшее количество раз.