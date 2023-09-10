Прокладку оптоволокна в некоторые дома США оценили в $53 тысячи

Прокладку оптоволокна в некоторые дома США оценили в $53 тысячиПриходится создавать местные провайдеры
Племя Виннебаго в штате Небраска долгое время страдало от медленного Интернета, но теперь правительство США планирует исправить эту ситуацию, проложив по территории резервации волоконно-оптические кабели. Этот проект обойдется в среднем в 53 тыс долларов за каждое подключенное домохозяйство.
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Несмотря на то, что некоторые из 658 домов имеют оценочную стоимость ниже указанной, племя создает собственную интернет-компанию для управления сетью, тем самым создавая рабочие места и создавая конкуренцию существующему провайдеру, известному плохим качеством обслуживания клиентов.
Хотя критики утверждают, что подобные проекты могут быть дорогостоящими, сторонники подчеркивают долгосрочные преимущества улучшения качества связи. Оптоволоконные линии в сельской местности впоследствии могут быть использованы для улучшения сотовой связи или подключения близлежащих городов. Сложность заключается в том, что в отдаленные регионы приходится добираться с тяжелыми условиями строительства, что делает стоимость прокладки в каждом конкретном случае непостоянной.