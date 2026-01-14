Наука и технологии
Опубликовано 14 января 2026, 16:23
1 мин.

Прокуратура Тайваня выдала ордер на арест главы OnePlus

За незаконный найм сотрудников
Прокуратура Тайваня выдала ордер на арест генерального директора китайской OnePlus Пита Лау. Его подозревают в «незаконной деловой деятельности» и «нелегальном найме сотрудников на территории Тайваня».
Прокуратура Тайваня выдала ордер на арест главы OnePlus

© OnePlus

По данным прокуратуры округа Шилинь, два гражданина Тайваня уже обвинили в «помощи главе OnePlus тайно ведения бизнеса и найму более 70 человек». Эти действия, по версии следствия, «нарушают тайваньские законы, регулирующие отношения с Китаем». Хоть документ и датирован ноябрём 2025 года, информация о нём появилась в местных СМИ лишь на днях.

Следствие утверждает, что нанятые сотрудники занимались разработкой, тестированием и проверкой ПО для смартфонов OnePlus.

Представители Oppo и OnePlus пока не прокомментировали ситуацию.

Источник:reuters
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Тайвань
,
#OnePlus
,
#суд