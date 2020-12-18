Наука и технологии
Сегодня 19:42
Прокуратура в России начала бороться с аниме-сайтами
Требует их блокировки
Прокуратура Колпинского района Петербурга потребовала заблокировать аниме-сайты за распространение «опасных для здоровья детей» видео. В частности речь идёт о сериалах «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор» и «Межвидовые рецензенты».
Какие именно сайты хотят заблокировать, неизвестно. Есть лишь информация о том, что таких порталов три. Сообщается, что прокуратура изучила 49 фильмов и сериалов, но нашла незаконный контент не во всех. В иске сказано, что каждое из вышеперечисленных аниме содержит «информацию деструктивного характера в отношении несовершеннолетних, причиняющую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию детей».
Журналистам пояснили, что сайты хотят заблокировать потому, что на них нет процедуры доступа к контенту с ограничениями по возрасту. Отмечается, что Колпинский суд уже начал рассматривать иски.