Прокуратура в России начала бороться с аниме-сайтами

Какие именно сайты хотят заблокировать, неизвестно. Есть лишь информация о том, что таких порталов три. Сообщается, что прокуратура изучила 49 фильмов и сериалов, но нашла незаконный контент не во всех. В иске сказано, что каждое из вышеперечисленных аниме содержит «информацию деструктивного характера в отношении несовершеннолетних, причиняющую вред психическому здоровью, нравственному и духовному развитию детей».

Журналистам пояснили, что сайты хотят заблокировать потому, что на них нет процедуры доступа к контенту с ограничениями по возрасту. Отмечается, что Колпинский суд уже начал рассматривать иски.