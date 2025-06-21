Промышленный шпион компании Deel пожаловался на слежку

История О’Брайена стала известна после его признания в шпионаже в пользу конкурирующей компании Deel. По его словам, он получал 5000 евро в месяц за кражу внутренних данных Rippling. Его поймали с помощью ловушки в Slack. В день задержания он пытался избавиться от телефона.

Сейчас О’Брайен выступает главным свидетелем в судебном деле. Он нанял охранную фирму, опасаясь, что на его машину могли ставить слежку. Мужчина и его жена “страдают от стресса” и “боятся за безопасность своих четырёх детей”.

Хотя у них нет доказательств связи преследователей с Deel, судья в Ирландии выдал запрет, отметив, что ситуация напоминает сюжет из детективного сериала 1970-х.