Опубликовано 21 июня 2025, 21:491 мин.
Промышленный шпион компании Deel пожаловался на слежку“Исповедавшийся” шпион заявил о преследовании
Бывший шпион компании Deel Кит О’Брайен получил судебный запрет на приближение для нескольких неизвестных мужчин. Они, по его словам, неоднократно следили за ним и его домом. О’Брайен рассказал, что его преследовали двое в сером автомобиле Skoda Superb и часто — полный мужчина с короткой стрижкой в чёрном внедорожнике, иногда с большой собакой.
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История О’Брайена стала известна после его признания в шпионаже в пользу конкурирующей компании Deel. По его словам, он получал 5000 евро в месяц за кражу внутренних данных Rippling. Его поймали с помощью ловушки в Slack. В день задержания он пытался избавиться от телефона.
Сейчас О’Брайен выступает главным свидетелем в судебном деле. Он нанял охранную фирму, опасаясь, что на его машину могли ставить слежку. Мужчина и его жена “страдают от стресса” и “боятся за безопасность своих четырёх детей”.
Хотя у них нет доказательств связи преследователей с Deel, судья в Ирландии выдал запрет, отметив, что ситуация напоминает сюжет из детективного сериала 1970-х.