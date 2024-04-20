Пропавший почти 50 лет назад оригинальный корабль из Star Trek вернули на родину

Эта модель, знакомая по начальным титрам и пилотному эпизоду сериала, пропала в конце 1970-х годов. Считалось, что модель была позаимствована для фильма и так и не была возвращена, но прошлой осенью она всплыла в объявлении на eBay. Глаза энтузиастов опознали модель и связались с продавцом. Продавец, специализирующийся на забытых вещах из кладовых, с готовностью пошел на сотрудничество и удалил объявление. После этого модель была отправлена на аукцион Heritage Auctions в Техасе.

Новость о находке дошла до сына Джина Родденберри, Рода Родденберри (создателя сериала «Звёздный путь»), который выразил желание вернуть модель. После нескольких месяцев молчания аукцион Heritage Auctions объявил, что действительно вернул.

Хотя подробности обмена не разглашаются, Джин подтвердил, что Heritage была предложена компенсация в той или иной форме, признав их «правильный поступок».

В планах Рода — сделать модель доступной для общественности. Он планирует отреставрировать ее и выставить в музее, чтобы фанаты могли вновь познакомиться с этой частью истории «Звездного пути».