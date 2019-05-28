Пропавших детей начали искать при помощи банкоматов

Amber Alert (AMBER, America's Missing: Broadcast Emergency Response) — это система оповещения о похищении детей. Её назвали в честь Эмбер Хагерман (Amber Hagerman), девочки, которую похитили и убили в США в 1996 году. В различных странах информацию о похищенных детях, в основном, распространяют через радиостанции, телевидение, интернет-сервисы и мобильную связь. В Нидерландах впервые к системе подключили и банкоматы.

Теперь более 300 банкоматов начали показывать фотографии пропавших детей на своих заставках. Эти ATM установлены в аэропортах, крупных торговых центрах, в общем, везде, где скапливается много людей.

Кроме фотографий банкоматы показывают информацию о том, как зарегистрироваться в системе Amber Alert и начать получать оповещения на телефон.