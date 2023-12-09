Пропитанные бактериями волокна превратили здания в самовосстанавливающиеся конструкции

Исследование, опубликованное в журнале Construction and Building Materials, демонстрирует способность BioFiber спешно заселять трещины целебными бактериями, предотвращая повреждения и потенциально устраняя необходимость в ремонте, требующем больших затрат.

В отличие от традиционной арматуры, эти полимерные волокна, заключенные в гидрогель, насыщенный бактериями, действуют как чувствительная кожа, которая выделяет целебные вещества при появлении трещин.

Эта инновация не только повышает долговечность бетона, но и может помочь в глобальных усилиях по сокращению выбросов парниковых газов при производстве цемента.