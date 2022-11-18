Пророссийская группа хакеров Killnet атаковала сайт Белого дома

“30 минут коллективной тестовой атаки на "БЕЛЫЙ ДОМ (https://t.me/killnet_reservs/3559)" прошёл очень успешно! Хотели конечно дольше, но не учли интенсивности системы фильтрации запросов”, – пишут хакеры в своем Telegram-канале.

При этом, по словам хакеров, на портале главы США установлена “военная государственная защита от DDOS компании Automattic Inc”.

На момент написания статьи сайт whitehouse.gov работает стабильно.

Ранее та же хакерская группировка Killnet “положила” правительственные (и не только) сайты Болгарии. Причиной они назвали “предательство перед Россией и поставку оружия украине”. За это группировка “приговорила” страну к “сетевому краху и позору”.