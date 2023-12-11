Прорыв Китая в запуске спутников раскрыл амбициозные планы на 2025 год

Планируя запустить 3 ракеты Zhuque-2 в 2024 году, 6 в 2025 году и впечатляющие 12 в 2026 году, Landspace стремительно наращивает объемы производства и частоту запусков. Ракета Zhuque-3 будет иметь колоссальную длину 76,6 метра и диаметр 4,5 метра, обещает вывести на низкую околоземную орбиту ошеломляющую полезную нагрузку в 21 000 килограммов. Landspace планирует к концу года провести хоп-тест на 100-метровой высоте, а первый полет Zhuque-3 намечен на 2025 год. Ракета может быть использована повторно до 20 раз.

Успех коммерческих космических начинаний в 2023 году свидетельствует о значительном прорыве в космической отрасли Китая.