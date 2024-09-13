Прорыв в физике Солнца: телескоп создал карту магнитного поля короны звезды

Прорыв в физике Солнца: телескоп создал карту магнитного поля короны звездыРеволюция, которую мы заслужили
Солнечная корона, которую раньше можно было наблюдать только во время полных солнечных затмений, имеет решающее значение для понимания солнечных бурь и космической погоды. Телескоп Inouye Telescope, расположенный на Халеакала, создал самые подробные на сегодняшний день карты магнитного поля короны.
Это технологическое чудо, использующее коронографию для создания искусственных затмений, обнаруживает слабые поляризованные сигналы в миллиарды раз слабее, чем на диске Солнца. Ключевую роль в этом достижении играет его основной прибор — Cryo-NIRSP, разработанный Институтом астрономии Гавайского университета.
Подробные карты коронального магнитного поля улучшат прогнозы солнечных бурь и космической погоды, защитят наши технологические системы и улучшат наше понимание влияния Солнца на другие планетарные системы.