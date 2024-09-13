Прорыв в физике Солнца: телескоп создал карту магнитного поля короны звезды

Солнечная корона, которую раньше можно было наблюдать только во время полных солнечных затмений, имеет решающее значение для понимания солнечных бурь и космической погоды. Телескоп Inouye Telescope, расположенный на Халеакала, создал самые подробные на сегодняшний день карты магнитного поля короны.

Это технологическое чудо, использующее коронографию для создания искусственных затмений, обнаруживает слабые поляризованные сигналы в миллиарды раз слабее, чем на диске Солнца. Ключевую роль в этом достижении играет его основной прибор — Cryo-NIRSP, разработанный Институтом астрономии Гавайского университета.