Прорыв в квантовом шифровании: защищенные ключи передали на 100 км

Технология, получившая название непрерывного квантового распределения ключей (CV QKD), обладает важнейшим преимуществом: она может быть интегрирована в существующую интернет-инфраструктуру. Это значительный шаг к защите данных от будущих угроз со стороны квантовых компьютеров, которые могут взломать существующие методы шифрования.

Традиционное шифрование опирается на сложные алгоритмы, которые могут быть взломаны мощными квантовыми компьютерами. Квантовое распределение ключей (QKD) использует принципы квантовой механики для создания невзламываемых ключей. В QKD информация кодируется на фотонах — частицах света с уникальными квантовыми свойствами. Любая попытка подслушать передачу нарушит эти свойства, предупредив отправителя и получателя.

Одним из основных препятствий в CV QKD было достижение передачи данных на большие расстояния. Исследователи DTU решили эту проблему.

Команда планирует использовать эту технологию для создания защищенных каналов связи между правительственными учреждениями и обеспечения безопасного обмена данными между «географически разделенными» филиалами.