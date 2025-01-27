Прорыв в области квантовых материалов: японцы создали идеальный полуметалл Вейля

Фермионы Вейля, представляющие собой особые типы частиц, известны своими необычными электромагнитными свойствами и уже давно находятся в центре внимания исследователей. Однако большинство изученных до сих пор материалов содержали нежелательные электронные состояния, которые затмевали фермионы Вейля.

Новый материал, разработанный международной группой под руководством японской RIKEN, является первым, в котором присутствует одна пара фермионов Вейля без нерелевантных электронных состояний. Исследование, опубликованное в журнале Nature, было основано на топологическом полупроводнике под названием теллурид висмута, который был изменен путем замены некоторых атомов висмута на хром.

Новый полуметалл Вейля может найти широкое применение в терагерцовых устройствах, которые используются для обнаружения и генерации света на чрезвычайно высоких частотах. Команда также предполагает его использование в высокопроизводительных датчиках, маломощной электронике и новых оптоэлектронных устройствах.