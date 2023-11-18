Прорыв в области «суперстали»: новая нержавеющая сталь обещает доступное «зеленое» будущее

Прорыв в области «суперстали»: новая нержавеющая сталь обещает доступное «зеленое» будущееЭкология заботит многие страны
Новая «нержавейка» для производства водорода обещает доступное «зеленое» будущее. Новое открытие, сделанное в рамках проекта «Суперсталь» Гонконгского университета под руководством профессора Мингсина Хуанга, представляет революционную нержавеющую сталь для производства водорода.
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Новинка обладает исключительной коррозионной стойкостью, что в перспективе может изменить ландшафт «зеленого» производства водорода из морской воды. Эта разработка не только решает проблемы экологической безопасности, но и может в 40 раз снизить стоимость конструкционных материалов. По своим характеристикам при электролизе морской воды сталь соответствует современным промышленным технологиям с использованием дорогостоящего титана, но при этом имеет значительно меньшую стоимость.
Шестилетняя работа исследовательской группы демонстрирует гигантский скачок к экономически эффективному и экологически чистому будущему производства водорода.