Прорыв в области ядерного синтеза: Калифорнийская команда достигла точки "зажигания"

Ядерный синтез - это процесс, который питает Солнце и другие звезды: тяжелые атомы водорода сталкиваются с достаточной силой, чтобы сплавиться вместе с образованием атома гелия, выделяя большое количество энергии в качестве побочного продукта. Как только водородная плазма "зажигается", реакция термоядерного синтеза становится самоподдерживающейся, причем сами термоядерные реакции производят достаточно энергии для поддержания температуры без внешнего нагрева.

“Зажигание” во время термоядерной реакции по сути означает, что сама реакция произвела достаточно энергии для самоподдержания, что необходимо при использовании термоядерного синтеза для выработки электроэнергии.

В ходе последней важной работы в LLNL исследователи зафиксировали выделение энергии в размере более 1,3 мегаджоулей в течение всего нескольких наносекунд.

"Этот рекорд стал крупным научным достижением в исследованиях термоядерного синтеза, который подтверждает, что зажигание термоядерного синтеза в лаборатории возможно", - сказал в своем заявлении Омар Харрикейн, главный научный сотрудник программы инерциального термоядерного синтеза LLNL.