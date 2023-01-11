Прорыв в селекции риса позволит накормить миллиарды людей

Гибриды первого поколения культурных растений часто демонстрируют более высокую производительность, чем их родительские штаммы, это явление называется гибридной энергичностью. Но это явление не сохраняется, если гибриды разводятся вместе во втором поколении. Поэтому, когда фермеры хотят использовать высокопродуктивные гибридные сорта растений, им приходится каждый сезон приобретать новые семена.

Рис, основную культуру для половины населения мира, относительно дорого выводить как гибрид для повышения урожайности даже на 10%. Одним из решений этой проблемы может стать размножение гибридов в виде клонов, которые будут идентичны из поколения в поколение.

Теперь международная группа ученых достигла эффективности клонирования на уровне 95%, используя коммерческий гибридный штамм риса, и показали, что этот процесс может поддерживаться в течение как минимум трех поколений риса.

По словам исследователей, новый метод позволит семенным компаниям быстрее и в больших масштабах производить гибридные семена, а также обеспечит фермеров семенами, которые они смогут сохранять и пересаживать из сезона в сезон. Этот метод, кстати, может быть применен и к другим продовольственным культурам.