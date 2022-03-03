Просьбу Украины отключить Россию от глобального интернета отклонили

Предложение Украины не является технически осуществимым и не входит в задачи ICANN, корпорации по присвоению имен и доменов в Интернете, говорится в письме, которое ICANN направила украинским чиновникам в среду.

“Как вы знаете, Интернет - это децентрализованная система. Ни один субъект не имеет возможности контролировать ее или закрыть”, - написал в письме генеральный директор ICANN Гёран Марби.

По его словам, их миссия не распространяется на принятие карательных мер, введение санкций или ограничение доступа к сегментам Интернета. Он отмечает, что ICANN была создана для того, чтобы обеспечивать работу Интернета, а не для того, чтобы ее координационная роль использовалась для выборочной “отмены” отдельных его элементов.