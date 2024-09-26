Прошел первый испытательный полет «космического шара» для туристов

В отличие от традиционных методов космического туризма с использованием ракет, Space Perspective предлагает «роскошный и мягкий» подъем. Пассажиры смогут насладиться «просторными интерьерами» и «панорамными видами» на кривизну Земли во время будущих полетов.

Компания, уже имеющая более 1800 будущих клиентов, планирует начать пассажирские полеты в 2025 году по цене 125 000 долларов за место.