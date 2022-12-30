Прошел почти год, а Италия все еще не согласовала с Intel строительство завода за €4,5 млрд

“В ближайшие дни я постараюсь назначить встречу, чтобы спросить Intel, что мы можем сделать, чтобы облегчить их инвестиции в Италию, которые я считаю очень стратегическими”, - сказала Мелони.

Напомним, что в марте этого года Intel заявила о желании развивать производственные площадки в Европе, на что планируется потратить около 80 млрд евро в течение десяти лет. Как мы можем видеть, сделка с Италией, которая, как ожидается, будет включать еще и государственные субсидии, так и не завершена.