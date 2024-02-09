Прошла неделя, а для Apple Vision Pro уже появился «премиум"-чехол с переноской

В отличие от более крупного дорожного чехла Apple, чехол Shield Case имеет форм-фактор ланчбокса, что делает его более портативным и удобным для ношения в рюкзаке. Несмотря на тонкий профиль, чехол обладает достаточным количеством прокладок, чтобы защитить ваш Vision Pro и аксессуары от ударов и царапин.

Вы можете выбрать веганскую кожу (159 долларов) или натуральную кожу (179 долларов) для придания индивидуальности и «ощущения» премиальности. Варианты из натуральной кожи представлены в четырех ярких цветах, а варианты из веганской кожи — в двух оттенках.

Во внутреннем отделении можно аккуратно разместить гарнитуру, Light Seal, Solo Knit Band и другие аксессуары. Дополнительный кармашек позволяет, например, хранить окуляры Zeiss Optical.

В отличие от существующих чехлов Vision Pro, чехол Shield имеет удобный внешний карман для быстрого доступа к предметам первой необходимости, таким как телефон или кабель для зарядки. Есть и дополнительный плечевой ремень за 20 долларов.