Прошли первые успешные испытания пассажирского корабля от SpaceX

Сообщается, что на данный момент SpaceX совместно с NASA изучают данные бортовых компьютеров космического аппарата, а также разрабатывают капсулу к полёту в атмосфере, во время которого состоится имитация аварии. Предполагается, что восемь двигателей SuperDraco, которые встроены в корпус космического корабля отстрелят капсулу о ракеты-носителя.

В случае успешности атмосферных испытания SpaceX определит дату первого пассажирского рейса на МКС.