Наука и технологии
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Прошли первые успешные испытания пассажирского корабля от SpaceX
Грядет “космическое такси”
Напомним, что буквально семь месяцев назад состоялось первое испытание пассажирской капсулы космического корабля Crew Dragon, которое потерпело неудачу. Однако после ряда доработок SpaceX решила провести вторую попытку, которая на этот раз увенчалась успехом.
На протяжении семи месяцев компания занималась доработкой топливной системы, которая и привела к неудаче во время первого испытания. И буквально вчера снова был запущен двигатель “космического такси”, снимок которого уже появились в сети.
Сообщается, что на данный момент SpaceX совместно с NASA изучают данные бортовых компьютеров космического аппарата, а также разрабатывают капсулу к полёту в атмосфере, во время которого состоится имитация аварии. Предполагается, что восемь двигателей SuperDraco, которые встроены в корпус космического корабля отстрелят капсулу о ракеты-носителя.
В случае успешности атмосферных испытания SpaceX определит дату первого пассажирского рейса на МКС.