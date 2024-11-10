Прошли первые в мире испытания клиновоздушного ракетного двигателя в полете

Опубликовано 10 ноября 2024, 03:451 мин.
Прошли первые в мире испытания клиновоздушного ракетного двигателя в полетеAerospike
Polaris Spaceplanes вошла в историю авиации с успешным испытанием самолета с клиновоздушным ракетным двигателем в полете. 29 октября 2024 года MIRA II с четырьмя турбинами и ракетным двигателем AS-1 на жидком кислороде и керосине испытал этот революционный двигатель в полете, запустив его на три секунды — это первое в мире испытание ракеты с Aerospike в полете, пишут СМИ.
© Polaris Spaceplanes
Этот тест, который прошел после успешного испытания на земле, продемонстрировал способность подобного двигателя развивать тягу в 900 ньютонов и ускорение 4 м/с². MIRA II весом 229 кг преодолел более 10 км за три с половиной минуты. Несмотря на небольшую утечку в баке жидкого кислорода, конструкция самолета осталась неповрежденной.
КВРД, концепция которого была разработана еще в 1950-х годах, долгие годы пытались использовать за счет его улучшенной эффективности на различных высотах по сравнению с традиционными воронкообразными соплами. Несмотря на неудачи предыдущих попыток, включая программу X-33 NASA, Polaris уверенно движется вперед в разработке.