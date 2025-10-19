Прошёл третий этап «Битвы роботов»

Мини-роботы:

Ремонт свистков kids , Москва

Компиляция , Ижевск

DS ROBOTICS 2 , Пудучерри, Индия

БРПЛ, Всеволжск

Большие роботы:

ГУРМАНЫ , Москва

DS ROBOTICS , Пудучерри, Индия

Daddy Bots , Санкт-Петербург

Blackshark, Арьяна, Тунис

Отдельная номинация «Восставший из пепла» была организована для команд, выбывших на этом этапе. В соревновании участвовали 7 машин до 1,5 кг и 6 машин до 110 кг. Денежные призы получили Sonbots, Вебер лабс и Большой брат.

Следующий, четвёртый этап «Битвы роботов» состоится 1 ноября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».