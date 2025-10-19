Наука и технологии
Опубликовано 19 октября 2025, 22:10
1 мин.

Прошёл третий этап «Битвы роботов»

Восемь команд вышли в полуфинал
В Ленинградской области прошёл третий этап «Битвы роботов», где на ринг вышли 28 команд из России, Индии и Туниса. После соревнований восемь участников прошли в полуфинал.
Мини-роботы:

  • Ремонт свистков kids, Москва

  • Компиляция, Ижевск

  • DS ROBOTICS 2, Пудучерри, Индия

  • БРПЛ, Всеволжск

Большие роботы:

  • ГУРМАНЫ, Москва

  • DS ROBOTICS, Пудучерри, Индия

  • Daddy Bots, Санкт-Петербург

  • Blackshark, Арьяна, Тунис

Отдельная номинация «Восставший из пепла» была организована для команд, выбывших на этом этапе. В соревновании участвовали 7 машин до 1,5 кг и 6 машин до 110 кг. Денежные призы получили Sonbots, Вебер лабс и Большой брат.

Следующий, четвёртый этап «Битвы роботов» состоится 1 ноября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».