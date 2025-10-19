Опубликовано 19 октября 2025, 22:101 мин.
Прошёл третий этап «Битвы роботов»Восемь команд вышли в полуфинал
В Ленинградской области прошёл третий этап «Битвы роботов», где на ринг вышли 28 команд из России, Индии и Туниса. После соревнований восемь участников прошли в полуфинал.
© "Битва роботов"
Мини-роботы:
-
Ремонт свистков kids, Москва
-
Компиляция, Ижевск
-
DS ROBOTICS 2, Пудучерри, Индия
-
БРПЛ, Всеволжск
Большие роботы:
-
ГУРМАНЫ, Москва
-
DS ROBOTICS, Пудучерри, Индия
-
Daddy Bots, Санкт-Петербург
-
Blackshark, Арьяна, Тунис
Отдельная номинация «Восставший из пепла» была организована для команд, выбывших на этом этапе. В соревновании участвовали 7 машин до 1,5 кг и 6 машин до 110 кг. Денежные призы получили Sonbots, Вебер лабс и Большой брат.
Следующий, четвёртый этап «Битвы роботов» состоится 1 ноября в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо».