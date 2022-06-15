Просите своих детей помочь по дому? И правильно: это улучшает работу их мозга, выяснили учёные

Дина Л. Теппер вместе с коллегами обнаружила, что если дети регулярно помогают взрослым по дому, то со временем они лучше сверстников начинают справляться с задачами, связанными с исполнительными функциями. То есть такие дети лучше планируют дела, переключаются между задачами, запоминают инструкции, у них сильнее развит самоконтроль. Все результаты исследования были опубликованы в научном журнале Australian Occupational Therapy.

По словам Теппер, наиболее полезными видами деятельности для детей являются приготовление пищи или работа в саду. Такие дети с большей вероятностью в будущем лучше справятся со сложностями, возникающими в учёбе или при решении проблем.