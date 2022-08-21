Прослушивание музыки во время учёбы повысило оценку

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Прослушивание музыки во время учёбы повысило оценкуИ сделало процесс обучения приятнее
Опрос 2000 американцев показал, что у тех, кто занимается, включая музыку, средний балл выше на 3,2, чем у тех, кто учится в тишине.
Согласно результатам опроса, половина респондентов регулярно слушала музыку во время учёбы (49%), а 60% могли лучше сосредоточиться, когда что-то играло на заднем плане.
Эта тенденция, по-видимому, сохраняется за пределами школы и вуза. Двое из трёх американцев признались, что слушают музыку во время работы. Большинство из этих респондентов чувствуют себя более продуктивными во время этого (89%).
Из тех, кто слушает музыку во время учёбы, 80% согласны с тем, что она оказывает терапевтическое воздействие, а трое из четырёх считают, что она помогает им лучше усваивать информацию. 81% респондентов говорят, что музыка помогает сделать процесс обучения более приятным.