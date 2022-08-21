Прослушивание музыки во время учёбы повысило оценку

Согласно результатам опроса, половина респондентов регулярно слушала музыку во время учёбы (49%), а 60% могли лучше сосредоточиться, когда что-то играло на заднем плане.

Эта тенденция, по-видимому, сохраняется за пределами школы и вуза. Двое из трёх американцев признались, что слушают музыку во время работы. Большинство из этих респондентов чувствуют себя более продуктивными во время этого (89%).

Из тех, кто слушает музыку во время учёбы, 80% согласны с тем, что она оказывает терапевтическое воздействие, а трое из четырёх считают, что она помогает им лучше усваивать информацию. 81% респондентов говорят, что музыка помогает сделать процесс обучения более приятным.