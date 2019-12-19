Просмотр телевизора связали с любовью к стройным девушкам

Исследовательница из Даремского университета, один из авторов работы, заявила, что по телевизору предпочитают показывать стройных моделей, стигматизируя более полных. Проверить влияние этой тенденции на восприятие людей решили в эксперименте.

Учёные начали работать с мужчинами и женщинами из нескольких деревень в отдалённом районе Никарагуа, которые либо регулярно смотрели телевизор, либо почти не имели доступа к нему. Интернетом эти люди вообще не пользовались. Исследователи попросили участников заполнить опросник и оценить привлекательность изображений женских тел различных форм и размеров.

Оказалось, что люди, регулярно смотревшие телевизор, отдавали предпочтение более стройным телам. Авторы работы из этого сделали вывод, что средства массовой информации могут навязывать людям определённое отношение к внешности.