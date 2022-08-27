Просто не хватает чипов: названа причина приостановки выдачи 10-летних загранпаспортов россиянам

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Просто не хватает чипов: названа причина приостановки выдачи 10-летних загранпаспортов россиянамНу, вы знаете, что случилось
Вчера стало известно, что посольства РФ перестанут оформлять россиянам 10-летние заграничные паспорта. Сначала это объяснили техническим сбоем, потом «переформатированием электронного носителя». «Известия» же пишут, что истинной причиной может быть нехватка чипов.
Новые правила касаются не всех россиян. Через сайт «Госуслуг» или в МФЦ по предварительной записи всё ещё можно заказать 10-летний загранпаспорт. Такие документы имеют чип, в котором зашита вся важнейшая информация о человеке. Чипы производит зеленоградский завод «Микрон». «Известия» сообщают, что у предприятия возникли проблемы с выпуском чипов. Ему не хватает расходных материалов, часть из которых получали из-за рубежа.
Впрочем, источники говорят, что необходимые компоненты «вполне реально получить по параллельному импорту». Чипы для загранпаспортов также выпускают нидерландская компания NXP и немецкая Infineon. Возможно, возникли проблемы с поставками из этих стран.