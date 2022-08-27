Просто не хватает чипов: названа причина приостановки выдачи 10-летних загранпаспортов россиянам

Новые правила касаются не всех россиян. Через сайт «Госуслуг» или в МФЦ по предварительной записи всё ещё можно заказать 10-летний загранпаспорт. Такие документы имеют чип, в котором зашита вся важнейшая информация о человеке. Чипы производит зеленоградский завод «Микрон». «Известия» сообщают, что у предприятия возникли проблемы с выпуском чипов. Ему не хватает расходных материалов, часть из которых получали из-за рубежа.

Впрочем, источники говорят, что необходимые компоненты «вполне реально получить по параллельному импорту». Чипы для загранпаспортов также выпускают нидерландская компания NXP и немецкая Infineon. Возможно, возникли проблемы с поставками из этих стран.