Простой тест на запах выявит признаки нездорового старения

15:03, 13 января 2023
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Простой тест на запах выявит признаки нездорового старенияЕсли вы хорошо ощущаете ароматы, всё в порядке
Простой тест на запах может помочь врачам выявлять у пожилых людей признаки слабости и нездорового старения. Исследователи из Университета Джона Хопкинса продемонстрировали, что потеря обоняния может указывать на повышенный риск возрастных проблем со здоровьем.
Фото: Unsplash
Учёные проанализировали данные о 1160 пожилых людях. Они подвергались воздействию 11 запахов. Оказалось, что способность хорошо чувствовать запах связана с улучшением общего состояния здоровья у стареющих людей.
Авторы исследования считают, что их работа способствует доказательству пользы использования обонятельных тестов у пожилых людей с когнитивными нарушениями.