Простой тест на запах выявит признаки нездорового старения

Учёные проанализировали данные о 1160 пожилых людях. Они подвергались воздействию 11 запахов. Оказалось, что способность хорошо чувствовать запах связана с улучшением общего состояния здоровья у стареющих людей.

Авторы исследования считают, что их работа способствует доказательству пользы использования обонятельных тестов у пожилых людей с когнитивными нарушениями.