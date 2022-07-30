Простой тест показал, как обманчивы воспоминания людей

Учёные, которые провели такой эксперимент, отметили, что люди, как правило, очень уверены в выборе неправильного изображения. При этом они сообщают, что хорошо знакомы с такими персонажами, как Пикачу, но всё же совершают ошибки.

Исследователи пока не смогли точно определить причину, почему это происходит.